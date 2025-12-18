Alex Corretja sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero | Non sarebbe dovuta finire

La separazione tra Alcaraz e Ferrero ha scosso il mondo del tennis, alimentando discussioni e sorprendendo gli appassionati. Nonostante siano passate più di ventiquattro ore dall’annuncio, le parole di Alex Corretja evidenziano quanto questa rottura sia stata inaspettata e difficile da accettare. Un episodio che lascia molte domande e riflessioni sulla dinamica tra il giovane talento e il suo mentore.

© Oasport.it - Alex Corretja sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: "Non sarebbe dovuta finire" A distanza di oltre ventiquattro ore dall'annuncio avvenuto attraverso i canali social del numero uno del mondo, la separazione tra Alcaraz e Ferrero continua ad essere il tema più dibattuto nel mondo del tennis. Ad esprimere il proprio parere sulla fine del rapporto con l'allenatore che ha portato il murciano ai massimi livelli è stato Alex Corretja, commentatore tecnico di Eurosport. La sensazione di un cammino che avrebbe potuto centrare altri obiettivi important i: " Attraverso il tempo che trascorri insieme a una persona (giorni, settimane, anni), forse c'è qualcosa che a volte non sei esattamente d'accordo nelle stesse situazioni.

