Alessandro Venturelli scomparso | interviene il padre a Chi l’ha visto?

Il dolore dei genitori di Alessandro Venturelli, scomparso, si fa sentire forte e struggente. Il padre, ospite a “Chi l’ha visto?”, rivive l’ultimo ricordo del figlio: un’immagine che non riesce a dimenticare. La sua storia tocca il cuore di chi ascolta, rivelando il dramma di un’intera famiglia in attesa di risposte e speranza.

Alessandro Venturelli scomparso, il dramma dei genitori: cosa succede – C'è un'immagine che il padre di Alessandro Venturelli non riesce a togliersi dalla mente: quella di suo figlio che corre, veloce, come faceva da sempre. Per lui la libertà passava da lì, dal movimento, dallo sport, dall'aria in faccia. Poi, un giorno di dicembre del 2020, quella corsa si è fermata. Da Sassuolo, Alessandro è sparito nel nulla a 21 anni, lasciando dietro di sé una famiglia sospesa in un'attesa che dura da quattro lunghi anni. A raccontare la sua storia, nella puntata di Chi l'ha visto? in onda questa sera, 17 dicembre, è il padre Roberto, con parole misurate ma cariche di dolore.

