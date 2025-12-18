Alessandro Borghese torna con l’undicesima stagione di

© Digital-news.it - Alessandro Borghese: «In 4 Ristoranti tensioni, strategie e imprevisti, la vittoria dipende dai ristoratori»

Lo chef presenta l’undicesima stagione del programma Sky Original nella sala Cinema dello Sky Campus di Milano nuovi territori, ospiti speciali e una competizione sempre più dura dal 21 dicembre ogni domenica su Sky e in streaming solo su NOW. Il noto chef Alessandro Borghese ha incontrato la stampa presso la nuova sala cinema di Sky Campus per presentare l'undicesima stagione di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti", in partenza da questa domenica sera su Sky e in streaming su NOW. Borghese ha parlato del successo longevo del programma, dell'impatto sul pubblico, del recente riconoscimento UNESCO alla cucina italiana e delle dinamiche di gara tra i ristoratori. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Leggi anche: Litigi tra ristoratori di 4 ristoranti e il commento di Alessandro Borghese

Leggi anche: Ristoratori in crisi: il panico per l’arrivo di Borghese a 4 Ristoranti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alessandro Borghese a Torino per '4 Ristoranti', la dichiarazione d'amore: Questa città non si attraversa, si ascolta; Alessandro Borghese a Torino per “4 Ristoranti”, scatta la dichiarazione: “È una città che ti resta dentro”; Caffè Motta Official Coffee Partner della nuova stagione di 4 Ristoranti”; Ekla Vasconi, la ristoratrice del Rigoletto di Mantova sommersa dalle recensioni negative dopo 4 Ristoranti. «Non dormo più».

Alessandro Borghese a Torino per “4 Ristoranti”, scatta la dichiarazione: “È una città che ti resta dentro” - Lo chef Alessandro Borghese è arrivato a Torino all’inizio di dicembre con l’inconfondibile caravan di 4 Ristoranti, alla ricerca del miglior vitello tonnato della città. giornalelavoce.it