Alessandra Tripoli | Ho perso mamma dopo 16 mesi di malattia Faccio fatica a parlarne
Alessandra Tripoli condivide il drammatico ricordo della perdita di sua madre, avvenuta dopo 16 mesi di lotta contro un tumore in fase avanzata. Un dolore profondo che ancora fatica a esprimere, un’esperienza che ha cambiato la sua vita e il suo modo di affrontare il lutto. In questa intervista, l’artista apre il suo cuore per raccontare un percorso di sofferenza e di speranza.
Alessandra Tripoli racconta a La Volta Buona il dolore per la perdita di sua madre, dopo la scoperta di un tumore in fase avanzata. La ballerina di Ballando con le stelle, non riesce a trattenere le lacrime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
