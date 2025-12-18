Alcaraz e il conflitto con Ferrero | il successo sì ma non prima della felicità essere il migliore comporta essere schiavo

L'addio tra Alcaraz e Ferrero scuote il mondo dello sport e dell'imprenditoria. Tra ambizioni di successo e il desiderio di felicità, il giovane tennista riflette sui costi di essere il numero uno, rivelando come la pressione possa trasformarsi in schiavitù. El País analizza le ragioni di questa clamorosa rottura, offrendo uno sguardo profondo sui dilemmi di chi si trova al vertice.

El Paìs in un articolo molto interessante analizza le cause che hanno portato alla clamorosa rottura tra Alcaraz e Ferrero. Anche se il diminutivo lo accompagna ancora, Alcaraz è sempre meno Carlitos – un soprannome affettuoso che apprezza ancora – e sempre più Carlos. Cioè, sta diventando grande. Scrive così El Paìs a proposito della rottura del sodalizio tra Carlos Alcaraz e il coach di una vita (sette anni) e di tanti successi Juan Carlos Ferrero. Prosegue El Paìs: La docuserie presentata in anteprima da Netflix lo scorso aprile (prodotta da Morena Films) offre diversi indizi (alcuni molto espliciti) sull’evoluzione del rapporto tra il prodigio e il suo già ex tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

