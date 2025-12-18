Alcaraz | Dopo oltre sette anni lascio il mio allenatore Grazie per aver avverato i miei sogni
Carlos Alcaraz sorprende il mondo del tennis annunciando la fine della collaborazione con il suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero. Dopo oltre sette anni di successi condivisi, il numero 1 del mondo ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Un addio che segna una svolta importante nella carriera dello spagnolo, che ringrazia Ferrero per aver contribuito a realizzare i suoi sogni e a raggiungere traguardi straordinari.
Carlos Alcaraz ‘licenzia’ il coach Juan Carlos Ferrero con un annuncio a sorpresa. “È molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore”, scrive lo spagnolo, numero 1 del tennis mondiale, su Instagram. Ferrero, che ha plasmato Alcaraz aiutandolo ad arrivare al top, non nasconde il proprio disappunto: “Volevo continuare”, scrive nel messaggio di ringraziamenti. “Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà – scrive Alcaraz -. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
