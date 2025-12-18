Alberto Stasi il sorriso nell’assedio delle telecamere | Non posso parlare C’è un patto con il giudice

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Stasi si presenta in tribunale a Pavia, disteso e sorridente, accompagnato dai suoi avvocati. Un’immagine che contrasta con il clima di attesa e tensione intorno al suo caso. Mentre le telecamere lo assediano, il suo atteggiamento appare calmo, quasi a voler comunicare qualcosa di più profondo, mantenendo il riserbo sulle sue parole, in un momento cruciale che si avvicina.

alberto stasi il sorriso nell8217assedio delle telecamere non posso parlare c8217232 un patto con il giudice

© Ilgiorno.it - Alberto Stasi, il sorriso nell’assedio delle telecamere: “Non posso parlare”. C’è un patto con il giudice

Garlasco (Pavia) – Disteso, sorridente. Alberto Stasi si offre così al suo inaspettato, imprevisto arrivo in tribunale a Pavia, accompagnato dai suoi avvocati, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, quando manca un quarto d'ora alle 10. Giaccone scuro, maglione scollato a V, pantalone grigio azzurro, sulle spalle il solito zainetto, quello che lo accompagna ogni mattina quando, da semilibero, esce dal carcere di Bollate  (è stato condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 ), per avviarsi all'ufficio dove si occupa di contabilità. Quello che si scatena è un assedio che assume da subito l'aspetto di una tonnara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre

Leggi anche: Garlasco, l'avvocata Giada Bocellari svela che per Alberto Stasi "parlare di Chiara Poggi è pericoloso"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.