Alberto Stasi fuori Garlasco caos in tribunale dopo il suo ingresso | la decisione del giudice

L’ingresso di Alberto Stasi in tribunale ha scatenato tensioni e caos tra i presenti. L’udienza, centrale nel nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco, ha visto un crescendo di emozioni e tensione, riflettendo l’attesa e l’incertezza che circondano il caso. La decisione del giudice ha aggiunto un ulteriore elemento di suspense, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Nell'udienza che da settimane catalizzava l'attenzione sul nuovo filone investigativo legato al delitto di Garlasco, l'atmosfera in aula è stata segnata da una tensione crescente. Tutti attendevano chiarimenti sugli accertamenti più recenti, dalla spazzatura analizzata per la prima volta dopo 18 anni al Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi. Un appuntamento giudiziario che si annunciava tecnico e complesso, ma che ha finito per essere dominato da un elemento imprevisto, capace di spostare il baricentro emotivo della giornata.

Delitto di Garlasco, la svolta sul DNA: cosa succede ora?

