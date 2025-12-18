Alberto Stasi arriva in tribunale Pavia parlano gli avvocati dei genitori di Chiara Poggi

Alberto Stasi si presenta in tribunale a Pavia mentre gli avvocati dei genitori di Chiara Poggi prendono parola in un’udienza che tiene il pubblico con il fiato sospeso. Un momento cruciale in una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni, destinato a fare luce su aspetti ancora oscuri di questa intricata vicenda.

Si è aperta in Tribunale a Pavia un’udienza molto attesa, destinata a segnare un nuovo passaggio in una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. Al centro c’è l’incidente probatorio che riguarda Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli si tiene il confronto diretto tra periti e parti, con l’obiettivo di cristallizzare elementi che potrebbero pesare sulle prossime mosse della Procura. L’atmosfera in aula è apparsa subito carica di tensione, anche per una presenza che ha colto molti di sorpresa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

