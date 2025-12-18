Albania | rissa in Parlamento con urla spintoni e fumogeni

Durante una sessione in Parlamento a Tirana, tensioni esplose in una violenta rissa tra deputati e guardie, con urla, spintoni e fumogeni. Il confronto è avvenuto mentre si discuteva la nomina del prossimo difensore civico, figura chiave nella tutela dei diritti umani in Albania. Un episodio che ha scosso l’istituzione e attirato l’attenzione internazionale sulla situazione politica del paese.

© Lapresse.it - Albania: rissa in Parlamento con urla, spintoni e fumogeni Rissa fra deputati e guardie in Parlamento in Albania con urla, spintoni e lancio di fumogeni. Il litigio è scoppiato durante una sessione a Tirana per votare il prossimo difensore civico del Paese, il massimo funzionario per i diritti umani del Paese. Il Partito Democratico Albanese, all'opposizione, ha accusato il Partito Socialista al governo di brogli elettorali e di erosione della democrazia nel Paese, questioni contro cui protesta da mesi. I parlamentari dell'opposizione hanno tirato i microfoni e lanciato bottiglie contro il presidente del Parlamento, Niko Peleshi, mentre cercava di far proseguire la votazione.

