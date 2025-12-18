Albanese una lezione inopportuna

Recentemente ho scoperto che Francesca Albanese, inviata speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, ha tenuto delle lezioni in alcune scuole di Bologna e Reggio Emilia. Un gesto che ha suscitato varie reazioni e riflessioni, ponendo l’attenzione sul ruolo e l’impatto di figure internazionali nel mondo dell’istruzione. Un episodio che invita a considerare con attenzione le dinamiche tra politica, educazione e responsabilità.

Ho appreso che Francesca Albanese, inviata speciale delle Nazioni Unite per la Palestina, ha tenuto una propria relazione in due scuole, una a Bologna e una in provincia di Reggio Emilia. Mi chiedo se era davvero opportuno organizzare a scuola eventi del genere, dopo che la signora ha usato parole giustificazioniste in più occasioni per Hamas, la cellula terrorista che ha innescato la guerra a Gaza dopo la strage del 7 ottobre. Giordano Gamberini Risponde Beppe Boni Francesca Albanese è un personaggio discusso, portatore di polemiche, poco incline a condannare il terrorismo contro Israele e che dopo il raid dei Pro Pal alla redazione della Stampa di Torino ha detto semplicemente che si è trattato di un monito ai giornalisti, come se i 'cattivi' fossero questi ultimi.

