Al via Safe space uno spazio sicuro per persone con protezione internazionale
È partito “Safe space”, un nuovo spazio sicuro per persone con protezione internazionale a Parma. Realizzato dall’Azienda Usl di Parma in collaborazione con CIAC, questa iniziativa offre un ambiente di supporto e accoglienza, rafforzando l’integrazione e il benessere dei migranti. Un passo importante per promuovere inclusione e tutela, contribuendo a creare una comunità più solidale e aperta.
E già operativo a Parma “Safe space”, il progetto realizzato da Azienda Usl di Parma in collaborazione con CIAC, partner storico dell’Azienda sanitaria con esperienza ultra ventennale nei percorsi di accoglienza e integrazione dei cittadini migranti.L’iniziativa nasce per offrire uno spazio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Meloni rimette il “Mediterraneo globale” al centro della geopolitica: «Con il Piano Mattei lavoriamo per uno spazio sicuro e prospero»
Leggi anche: Gli amministratori riccionesi in visita al cantiere di viale Arona dove sorgerà uno spazio inclusivo per persone con disabilità
Al via a Roma la New Space Economy Expoforum 2025; Al via Error Fest a Palermo.
Men’s Safe Space Forum: Starting the Conversation That Saved Lives in Enugu
All’Amal Open Lab proseguono i corsi di italiano per donne, attivi due giorni a settimana e guidati dalle nostre insegnanti Flaminia e Martina. Si tratta di uno spazio formativo dedicato, pensato come safe space per la comunità locale, con una partecipazione st - facebook.com facebook
Più di 250 poliziotti coinvolti a Catania per l’operazione “Safe zone” in cui stanno eseguendo un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 38 persone per spaccio, estorsione, rapina e ricettazione. #essercisempre #15dicembre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.