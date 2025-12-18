Al via Safe space uno spazio sicuro per persone con protezione internazionale

È partito “Safe space”, un nuovo spazio sicuro per persone con protezione internazionale a Parma. Realizzato dall’Azienda Usl di Parma in collaborazione con CIAC, questa iniziativa offre un ambiente di supporto e accoglienza, rafforzando l’integrazione e il benessere dei migranti. Un passo importante per promuovere inclusione e tutela, contribuendo a creare una comunità più solidale e aperta.

E già operativo a Parma “Safe space”, il progetto realizzato da Azienda Usl di Parma in collaborazione con CIAC, partner storico dell’Azienda sanitaria con esperienza ultra ventennale nei percorsi di accoglienza e integrazione dei cittadini migranti.L’iniziativa nasce per offrire uno spazio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

