Al via Safe space uno spazio sicuro per persone con protezione internazionale

È partito “Safe space”, un nuovo spazio sicuro per persone con protezione internazionale a Parma. Realizzato dall’Azienda Usl di Parma in collaborazione con CIAC, questa iniziativa offre un ambiente di supporto e accoglienza, rafforzando l’integrazione e il benessere dei migranti. Un passo importante per promuovere inclusione e tutela, contribuendo a creare una comunità più solidale e aperta.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.