Al via il Consiglio Ue Zelensky chiede gli asset russi | Rimarremo senza soldi Von der Leyen insiste sul Mercosur | Siamo con gli agricoltori

È iniziato il Consiglio europeo a Bruxelles, con i leader pronti a affrontare questioni chiave come i finanziamenti all’Ucraina e l’accordo con il Mercosur. Zelensky ha richiamato l’attenzione sugli asset russi, mentre Von der Leyen ha ribadito il sostegno agli agricoltori europei. Un vertice che promette discussioni intense su temi di grande rilevanza geopolitica ed economica.

Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles, un tavolo che si prevede caldo su numerosi temi tra cui i finanziamenti all'Ucraina e l'accordo Mercosur. Mentre per le strade della capitale del Belgio sono tornati a sfilare i trattori degli agricoltori in protesta, i leader Ue parleranno anche del prossimo quadro finanziario pluriennale, di difesa europea, di migrazione e di Medio Oriente. Zelensky chiede gli asset russi: «Mosca comprenda di essere colpevole». «Dobbiamo risolvere la questione oggi o nei prossimi giorni, altrimenti rimarremmo senza soldi », Volodymyr Zelensky ha messo fretta agli alleati europei sulla decisione di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare la difesa ucraina.

