Al via il Consiglio Ue von der Leyen insiste sul Mercosur | Siamo con gli agricoltori Si cerca una quadra sugli asset russi

Al via il Consiglio Ue a Bruxelles, un appuntamento cruciale tra tensioni e negoziati. Von der Leyen ribadisce il sostegno agli agricoltori italiani, mentre si cerca un’intesa sugli asset russi e si discutono i finanziamenti all’Ucraina. Un vertice che promette di essere intenso, con molti temi caldi da affrontare e decisioni di rilievo in gioco.

Sono iniziati i lavori del Consiglio europeo a Bruxelles, un tavolo che si prevede caldo su numerosi temi tra cui i finanziamenti all’Ucraina e l’accordo Mercosur. Mentre per le strade della capitale del Belgio sono tornati a sfilare i trattori degli agricoltori in protesta, i leader Ue parleranno anche del prossimo quadro finanziario pluriennale, di difesa europea, di migrazione e di Medio Oriente. Le proteste sul Mercosur, von der Leyen: «È fondamentale». La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha incontrato stamattina insieme a presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, i rappresentanti degli agricoltori. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La Bce gela von der Leyen sugli asset russi: "Impossibile, violerebbe i Trattati". L’Ue cerca alternative Leggi anche: Consiglio Ue sugli asset russi, von der Leyen: “Non lasceremo il vertice senza soluzione”. Tusk: “Soldi oggi o sangue domani” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'UE stringe sull'utilizzo degli asset russi. Dombrovskis: Euroclear potrà compensare i sequestri; Vertice Ue decisivo sugli asset russi, ma si aprono spiragli per debito in comune; Asset russi, via libera UE al congelamento indeterminato; Unione europea: Von der Leyen, “Ue sia pronta a combattere una moderna guerra ibrida”. Beni russi congelati “forte messaggio a Mosca”. Si apre il Consiglio europeo, Von der Leyen: 'Il rischio sugli asset russi deve essere condiviso da tutti' - La presidente della Commissione Ue all'arrivo al vertice: 'Non lo lasceremo senza una soluzione per finanziamenti a Kiev'. ansa.it

Al via il vertice Ue-Balcani occidentali, Vucic assente per protesta - L'incontro, presieduto dal presidente del Consiglio europeo António Costa, sottolinea l'importanza delle relazioni politiche ed economiche tra l'Ue e i partner dei Balcani occidentali, soprattutto ... ansa.it

Consiglio europeo, Merz: "Su asset russi troveremo una soluzione". Orban: "Idea stupida" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio europeo, Merz: 'Su asset russi troveremo una soluzione'. tg24.sky.it

Meloni al Consiglio Europeo, riunione con i 'falchi' sui migranti Al vertice anche l'accordo commerciale con il Mercosur. Von der Leyen: "Intesa di fondamentale importanza" - facebook.com facebook

La presidente della Commissione in plenaria a Strasburgo in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani: "Non c'è atto di difesa più importante del sostegno a Kiev. Congelare beni russi è un forte messaggio a Mosca" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.