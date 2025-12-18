Al Teatro Bolivar arriva The World Famous Harlem Gospel Choir in Magic of Motown
Al Teatro Bolivar di Napoli, un evento straordinario: The World Famous Harlem Gospel Choir presenta “Magic of Motown”. Un’unica occasione nel Sud Italia per ascoltare le vibranti voci di questa leggendaria formazione, che unisce il potere del gospel alle emozioni senza tempo della musica Motown. Un concerto imperdibile che celebra l’energia e la purezza del canto, portando sul palco un’esperienza unica e coinvolgente.
Al Teatro Bolivar arriva a Napoli The World Famous HARLEM GOSPEL CHOIR in “Magic of Motown” per la loro unica data nel Sud Italia. Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva per la prima volta a Napoli The World Famous HARLEM GOSPEL CHOIR in . 🔗 Leggi su 2anews.it
