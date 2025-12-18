Al summit Ue Meloni e Macron bloccano Mercosur su Ucraina si tratta a oltranza

Al summit Ue, Meloni e Macron mettono in stand-by l’accordo con Mercosur, mentre le trattative sull’Ucraina proseguono senza sosta a Bruxelles. Sabato, Ursula von der Leyen non potrà firmare il nuovo accordo commerciale con i Paesi del Sud America, evidenziando le tensioni e le divisioni che attraversano le negoziazioni europee. Un momento di grande incertezza che riflette le complessità geopolitiche e commerciali in corso.

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – Sabato Ursula von del Leyen non potrà firmare l'accordo commerciale con i Paesi Mercosur. La presidente della Commissione era attesa per questo in Brasile, ma Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron hanno bloccato tutto, costringendo l'esecutivo comunitario a un rinvio, probabilmente a gennaio. Il primo a uscire allo scoperto, nei giorni scorsi, era stato Macron, che questa mattina, appena arrivato al Consiglio europeo, ha ribadito la posizione ancora contraria al via libera della Francia. Intanto, Bruxelles era 'assediata' dalla manifestazione degli agricoltori, protagonisti anche di scontri con la polizia belga, che aveva proprio la contrarietà all'Accordo col Mercosur tra le sue motivazioni principali.

Meloni dice no al Mercosur, telefonata con Macron. Salta la firma di von der Leyen in Brasile - L'Italia dice no al Mercosur, il trattato commerciale con il gruppo di ... ilgazzettino.it

Il summit tedesco sull’Ucraina fa palpitare Giorgia Meloni. Che in caso di accordo sarebbe celebrata come mediatrice tra Usa-Ue, e in caso di flop come cavallo di Troia di Trump Leggi l’articolo - https://www.unita.it/2025/12/16/ucraina-la-pace-appesa-ai-diktat facebook

#Meloni, arrivando a #Berlino, al summit sull' #Ucraina: "mi aspetto passi avanti" x.com

