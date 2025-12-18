Al Seminario Concerto di Natale a favore del Papa Giovanni

Il 20 dicembre alle 21, presso l’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo, si terrà la 19ª edizione del Concerto di Natale, un evento speciale a favore dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Un’occasione unica per unire musica e solidarietà, celebrando lo spirito natalizio e sostenendo una causa importante. Non mancate a questa serata di musica e solidarietà, che riempirà il cuore di tutti i presenti.

Sabato 20 dicembre alle 21 all'Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo si terrà la 19° edizione del Concerto di Natale a favore dell'Asst Papa Giovanni XXIII. L'iniziativa, organizzata da Proloco Bergamo con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, è totalmente sostenuta da Proloco Bergamo e dai partner che affiancano l'iniziativa: Confindustria Bergamo, Ance Bergamo, Nettuno, Fondazione Polli Stoppani, Zambaiti Parati. Si ringrazia l'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Bergamo. "Ringrazio i partner che anche quest'anno hanno permesso l'organizzazione di questo evento.

