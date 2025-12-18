Al Porto Antico uno spettacolo di luci e suoni per accendere il Natale

Al Porto Antico di Genova, il Natale si accende con uno spettacolo di luci e suoni che trasforma l’area in un palcoscenico magico. Un evento che celebra la tradizione, valorizza l’identità locale e guarda al futuro, offrendo a visitatori di ogni età un’esperienza coinvolgente e memorabile. Un’occasione unica per vivere la città in un’atmosfera di festa e emozione.

Nel periodo natalizio il Porto Antico di Genova rinnova il proprio dialogo con la città attraverso un Laser & sound show che unisce memoria, identità e innovazione. Uno show ideato per valorizzare il Mandraccio, uno spazio storico e in posizione centrale nel Porto Antico, che, con questo.

