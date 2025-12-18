Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi apre il 2026 con un emozionante concerto di Capodanno, un appuntamento imperdibile per salutare il nuovo anno con musica e tradizione. Giovedì 1 gennaio alle 18, l’evento celebra il classico stile viennese, offrendo oltre un’ora di melodie per iniziare il 2026 con entusiasmo e cultura. Un’occasione speciale per vivere un momento di festa e musica in un’atmosfera unica.

Immagine generica

Più di un’ora di musica per dare il benvenuto al 2026. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 18, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, il concerto per il nuovo anno rafforza un legame chiaro con la tradizione: “Capodanno a Vienna” prende ispirazione dal classico primo gennaio dei Wiener Philharmoniker. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Stagione Lirica di Padova 2025 con Carmen e il Concerto di Capodanno al Teatro Verdi

Leggi anche: Omaggio al canto lirico con la freschezza degli Under 30: il Teatro Verdi presenta il concerto di Capodanno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il tradizionale Concerto di Capodanno; Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il tradizionale Concerto di Capodanno; Un Capodanno per tutti; Capodanno a teatro: la Toscana saluta il 2025 alzando il sipario.

Al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi il tradizionale concerto di Capodanno - Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 18, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, il concerto per il nuovo anno ... brundisium.net

nuovo teatro verdi tradizionaleIl Giorno del Mediterraneo: venerdì 19 a Brindisi talk e spettacolo al Nuovo Teatro Verdi - Due giornate per riflettere sul Mare nostrum, sulle sue storie e sulle sue ferite ancora aperte: venerdì 19 e sabato 20 dicembre, a Brindisi e Bari, doppio app ... brundisium.net

nuovo teatro verdi tradizionaleIl teatro fra le persone: "Il Verdi luogo d’incontro e palestra professionale" - Il presidente della Fondazione Fiorini e i progetti culturali per il 2026 "Inserire i giovani in tutti gli ambiti e portare gli spettacoli nei quartieri". msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.