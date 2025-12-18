Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno

Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi apre il 2026 con un emozionante concerto di Capodanno, un appuntamento imperdibile per salutare il nuovo anno con musica e tradizione. Giovedì 1 gennaio alle 18, l’evento celebra il classico stile viennese, offrendo oltre un’ora di melodie per iniziare il 2026 con entusiasmo e cultura. Un’occasione speciale per vivere un momento di festa e musica in un’atmosfera unica.

Più di un'ora di musica per dare il benvenuto al 2026. Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 18, al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, il concerto per il nuovo anno rafforza un legame chiaro con la tradizione: "Capodanno a Vienna" prende ispirazione dal classico primo gennaio dei Wiener Philharmoniker.

