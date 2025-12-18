Al Maggiore acceso l’Albero del dono

Al Maggiore torna l’Albero del dono, giunto alla sua nona edizione, un’iniziativa di solidarietà promossa dall’associazione Andromeda in collaborazione con diverse realtà del territorio. Un gesto importante che invita alla generosità e alla condivisione, portando speranza e sostegno a chi ne ha bisogno. Un’occasione speciale per contribuire e vivere lo spirito di comunità durante le festività.

© Ilrestodelcarlino.it - Al Maggiore acceso l'Albero del dono Torna all' ospedale Maggiore l' albero del dono, giunto alla sua nona edizione. L'iniziativa, realizzata dall' associazione di volontariato Andromeda è organizzata in collaborazione con Ausl, Volabo, Cucine Popolari, Case Zanardi, Protezione Civile e Auser. Quest'anno l'albero è dedicato alla pace, come segno di unione, attenzione e impegno verso la comunità. Enrico Paolo Raia, presidente di Andromeda, ha richiamato l'attenzione sugli scenari internazionali: "Non possiamo essere indifferenti a ciò che accade nel mondo. La pace non è scontata e si costruisce con il lavoro, il diritto alla salute e abbattendo le disuguaglianze.

