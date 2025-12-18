Al lavoro in azienda per più di dieci ore al giorno | arrestato il titolare

Un titolare di un'azienda a Pieve a Nievole è stato arrestato dopo che sono emersi casi di sfruttamento dei lavoratori. Le indagini hanno rivelato che i dipendenti erano costretti a lavorare fino a 84 ore settimanali, in condizioni di sfruttamento e violazione delle normative sul lavoro. Un episodio che mette in luce le criticità legate al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla tutela delle condizioni di lavoro.

PIEVE A NIEVOLE – I lavoratori di un’azienda di Pieve a Nievole, della quale risultava a quanto pare responsabile un cittadino di origine cinese erano costretti a lavorare 84 ore a settimana. E su questa ipotesi, a seguito delle indagini condotte dalle forze dell’ordine, un 49enne (regolare sul territorio nazionale, con alle spalle alcuni precedenti) è stato arrestato nelle scorse ore dagli agenti di polizia della squadra Pas del commissariato di Montecatini Terme con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare, l’attività d’indagine è stata avviata a seguito di una denuncia ricevuta da una donna (anch’essa di origini cinesi) che lavorando senza regolare contratto in un’azienda di produzione di borse in pelle aveva subito un infortunio sul lavoro che ha comportato l’amputazione di una falange di un dito della mano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Lavoro nero e mancata sorveglianza sanitaria: sospensione e denuncia al titolare di un'azienda agricola Leggi anche: Lavoro nero e mancata sorveglianza sanitaria: sospensione e denuncia al titolare di un'azienda agricola La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caporalato e lavoro in nero. Cinque aziende su dieci non in regola nel cuneese - Sono stati verificati i contratti e le condizioni di 73 lavoratori, di cui 70 extracomunitari. rainews.it Emergenza lavoro irregolare. Sette aziende su dieci fuorilegge - Il lavoro irregolare si conferma una delle criticità più rilevanti del territorio riminese. ilrestodelcarlino.it Firenze, tragedia sul lavoro in azienda di pietre: operaio trovato morto sul macchinario - facebook.com facebook

