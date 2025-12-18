Al convegno con Albanese spunta un altro capo di Hamas

Durante il convegno a cui ha partecipato Francesca Albanese, si è presentato un individuo in prima fila, finora sconosciuto ai media. La sua presenza ha sollevato diverse domande, soprattutto considerando il collegamento con figure legate a Hamas. Il Tempo ha dato notizia di questa anomala presenza, rivelando un dettaglio che aggiunge tensione e mistero all'evento.

© Iltempo.it - Al convegno con Albanese spunta un altro capo di Hamas L'uomo in prima fila al convegno a cui ha partecipato Francesca Albanese e di cui Il Tempo ha dato notizia? Fino ad oggi non aveva un nome. Si tratta di Muhammad Abu Nusaira. Una figura di primo piano nella Striscia di Gaza. Una costante presenza in contesti simbolicamente rilevanti. Il suo nome compare in due interviste pubblicate da media arabi nel gennaio 2020 (Sawa e Palsawa.com) e nell'aprile 2022 (MiratAlJazeera.org), dove viene identificato come membro della commissione centrale del Comando Centrale dei Comitati di Resistenza (Lijan al-Muqawama al-Sha‘biya) e comandante della brigata Liwa al-Nasser Salah al-Deen, un gruppo armato palestinese che combatte a fianco di Hamas contro Israele negli scontri in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: Albanese, non c’è fine al peggio. Ora spunta il filmato al convegno con i vertici di Hamas (video) Leggi anche: Francesca Albanese a un convegno con due leader di Hamas. FdI: “Venga subito rimossa dall’Onu” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Francesca Albanese, al convegno spunta un altro capo di Hamas: chi c'è in prima fila - L'uomo in prima fila al convegno a cui ha partecipato Francesca Albanese e di cui Il Tempo ha dato notizia? iltempo.it

Genova, la comunità ebraica protesta per il convegno con Francesca Albanese il 7 ottobre. La sindaca Silvia Salis si sfila, gli organizzatori cambiano luogo - Prima le vibranti proteste della comunità ebraica (genovese e non), poi il dribbling della sindaca Silvia Salis per il rischio di un pericoloso cortocircuito politico. corriere.it

Ancora polemiche sulla "lezione" della Albanese: tolti i crediti formativi e cambiato il titolo dell'evento - Si apre un nuovo capitolo sul caso della “lezione” che Francesca Albanese, Relatrice Speciale Onu per i territori palestinesi, dovrebbe tenere mercoledì prossimo a Roma durante un evento formativo ... iltempo.it

Francesca Albanese, il consiglio comunale di Firenze approva il convegno sulla sua attività x.com

Ieri a Tirana, l'Accademia Albanese delle Scienze e delle Arti, nel suo Convegno annuale, tra scienziati e artisti illustri nazionali, ha onorato con Diplomi d'Onore per le poesie pubblicate sulla nota rivista Letteraria - Artistica "MIRDITA" durante l'anno 2025, anc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.