Al concorso Nuove idee nuove imprese vincono un banco di lavoro innovativo e indumenti smart con sensori

© Forlitoday.it - Al concorso "Nuove idee nuove imprese" vincono un banco di lavoro innovativo e indumenti smart con sensori Semplificare il lavoro delle piccole medie imprese portando efficienza, produttività e ordine nelle sfide quotidiane: è l'obiettivo di Nova, banco da lavoro che ha trionfato nell'edizione 2025 di Nuove idee nuove imprese. L'evento finale, tenutosi ieri pomeriggio al Centro congressi Sgr, ha.

