Al Circolo della Stampa la mostra Oltre il quadro | Arte in dono
Dal 20 al 23 dicembre, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà la mostra personale di Dorotea Virtuoso, intitolata “Oltre il quadro”. Un’occasione unica per immergersi in un percorso artistico che supera i confini tradizionali, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Un evento imperdibile per gli appassionati d’arte e per chi desidera scoprire nuove prospettive creative.
Dal 20 al 23 dicembre, il Circolo della Stampa di Avellino ospiterà la personale di Dorotea Virtuoso dla titolo “Oltre il quadro. ARTE in dono”Il ritorno dell'artista Virtuoso al Circolo della Stampa“Dopo cinque anni torno a esporre al Circolo della Stampa, e questo ritorno ha per me un valore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Al Circolo della Stampa la mostra fotografica e la presentazione del libro di Filippo Cristallo
Leggi anche: Il mensile Arte presenta dal 14 al 19 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra "I grandi autoritratti per Arte"
Avellino: Vincenzo Volpe. Maestro dell'Ottocento italiano - Mostra d'arte in Campania; Condannati quattro militanti di Casapound a Torino, avevano aggredito in strada il giornalista Andrea Joly.
Oltre il quadro: arte in dono, Dora Virtuoso in mostra al Circolo della stampa - Torna a esporre al Circolo della Stampa Dorotea Virtuoso con “Oltre il quadro: arte in dono”, in programma dal 20 al 23 dicembre. corriereirpinia.it
S?la Türko?lus größte Tragödie! Sie brachte alle zum Weinen.
Al Circolo della Stampa Sporting APS - ASD il il raduno regionale Under 10 per Gloria, Melissa e Filippo Grinta da vendere per i nostri piccoli! - facebook.com facebook
Bella serata con Immortali al Circolo della Stampa di Palermo. C'erano Sergio Buonadonna e Mario Barresi, Roberto Leone e Franco Viviano, Fabrizio Lentini, Claudia Mirto e Lia Vicari...e tante alte amiche e amici. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.