Akanji Inter il difensore e la Supercoppa mancante | a Riad caccia al 13° titolo della carriera

Akanji Inter si prepara a scrivere una nuova pagina di successi, puntando alla Supercoppa che manca nella sua prestigiosa carriera. A Riad, il difensore svizzero, forte di esperienze vincenti in Germania, Inghilterra ed Europa, guida la caccia al tredicesimo titolo. Un’occasione speciale per consolidare il suo ruolo e mettere una pietra miliare in un percorso ricco di trionfi e sfide.

Inter News 24 Akanji Inter, il difensore si affida all’esperienza del difensore svizzero, vincente in Germania, Inghilterra ed Europa, per rompere il tabù. Manuel Akanji non lo nasconde: nella sua personale galleria dei successi c’è ancora uno spazio libero. A Riad, dove l’Inter è impegnata nella Supercoppa Italiana, il difensore svizzero vede l’occasione giusta per aggiungere l’unico trofeo che manca alla sua bacheca. Dopo aver conquistato Supercoppe in Germania, Inghilterra ed Europa, la versione italiana rappresenta l’ultimo tassello di una carriera costruita ai massimi livelli. All’Inter Akanji non è stato scelto per una statistica curiosa, ma per la sua mentalità vincente e per la capacità di portare stabilità e lucidità in un gruppo che negli ultimi mesi ha spesso sfiorato i traguardi senza riuscire a completarli. 🔗 Leggi su Internews24.com

