airola sabato il concerto della talentuosa paola laudanna

Sabato 20 dicembre, la Chiesa della Santissima Annunziata di Airola si trasformerà in un palcoscenico di emozioni grazie al talento di Paola Laudanna. La giovane mezzosoprano sannita, con la sua arte vocale e interpretativa, incanterà il pubblico in un evento che promette di lasciare un ricordo indelebile. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dell’arte, pronti a vivere un momento di pura emozione.

Tempo di lettura: 2 minuti L’arte vocale e la leggiadria interpretativa del giovane mezzosoprano sannita  Paola Laudanna  regaleranno grandissime emozioni al folto pubblico che, sabato 20 dicembre, è destinato a gremire la  Chiesa Monumentale della Santissima Annunziata di Airola. Nella incantevole e suggestiva location religiosa airolana è infatti  in   programma il concerto “Canto e organo, un’eco di eternità”, con inizio alle ore 19. La talentuosa  Paola, 21enne mezzosoprano di Airola, dalla voce emozionante e versatile, sarà accompagnata dal noto maestro organista  Ennio Cominetti. Nonostante la giovane età, la  Laudanna  è già nota anche a livello nazionale, in virtù delle sue notevoli peculiarità artistiche interpretative, che la rendono artefice nel saper ricreare soavi atmosfere incantate e magie di altri tempi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

