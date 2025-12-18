Un 31enne di Giostra, già sottoposto a misura cautelare, è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava agli arresti domiciliari in compagnia di cocaina. L’atteggiamento sospetto dell’uomo durante un controllo di routine ha insospettito le forze dell’ordine, portandoli a scoprire la presenza di sostanze stupefacenti. Un episodio che sottolinea come, anche in regime di restrizione, la detenzione cautelare non garantisca sempre il rispetto delle regole.

© Messinatoday.it - Ai domiciliari in "compagnia" della cocaina, arrestato 31enne

Ai domiciliari “in compagnia” della cocaina. Nei guai un 31enne di Giostra il cui atteggiamento ha insospettito i carabinieri durante un controllo di routine in seguito alla misura cautelare a cui era sottoposto per altri reati.L’atteggiamento insofferente dell’interessato ha indotto i militari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Cocaina a casa per 17mila euro. Arrestato: era già ai domiciliari

Leggi anche: Siena, cocaina nascosta nel bosco dentro un barattolo di vetro: arrestato un 41enne già ai domiciliari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tirano, con la cocaina in tasca e steroidi in casa: arrestato dai carabinieri; Ostia: arrestato Francesco Spada. Trovato con 4 chili di cocaina, il carico pronto per le feste; Pizzicato con 60 dosi di cocaina e 300 euro in contanti: 50enne nei guai; Spaccia dai domiciliari, con sei cani di grossa taglia attorno alla casa: sequestrati oltre 3 kg di cocaina.

Cocaina e marijuana pronte per lo spaccio: arrestato 38enne a Tirano - Nella notte del 15 dicembre, a Tirano (SO), i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio intensificato in vista delle festività natalizie, hanno proceduto ... primalavaltellina.it

Ai domiciliari ma con chili di droga in casa: arrestato a Gravere con 3,5 kg di cocaina - La Squadra Mobile scopre un deposito di stupefacenti gestito da casa, sequestrata anche metanfetamina e una pressa per il confezionamento ... giornalelavoce.it