Agricoltura la protesta di Coldiretti scuote Bruxelles

18 dic 2025

Coldiretti si fa portavoce di una protesta che scuote Bruxelles, chiedendo un’Europa più vicina ai cittadini e meno influenzata da tecnocrati. In un momento cruciale, l’associazione agricola italiana ribadisce l’importanza di mettere al centro delle scelte comunitarie le esigenze del mondo rurale, sostenendo un modello più equo e sostenibile. Un messaggio forte che mira a ridefinire il rapporto tra istituzioni e territori.

Un’Europa più vicina ai cittadini e meno condizionata dai tecnocrati, è questo il messaggio che Coldiretti ha portato nel cuore delle istituzioni comunitarie. Migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia si sono radunati pacificamente a Bruxelles per contestare le scelte della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, accusata di mettere a rischio il futuro dell’agricoltura e della sicurezza alimentare del continente. “Non è questa l’Europa che vogliamo”. Lo slogan risuonato in piazza sintetizza il malcontento del mondo agricolo europeo. Secondo Coldiretti i tagli annunciati alla Politica agricola comune rappresentano un colpo durissimo a un settore strategico, proprio mentre le principali potenze mondiali rafforzano gli investimenti nella produzione di cibo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

