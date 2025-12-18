Agricoltura la protesta di Coldiretti scuote Bruxelles

Coldiretti si fa portavoce di una protesta che scuote Bruxelles, chiedendo un’Europa più vicina ai cittadini e meno influenzata da tecnocrati. In un momento cruciale, l’associazione agricola italiana ribadisce l’importanza di mettere al centro delle scelte comunitarie le esigenze del mondo rurale, sostenendo un modello più equo e sostenibile. Un messaggio forte che mira a ridefinire il rapporto tra istituzioni e territori.

© Ilgiornale.it - Agricoltura, la protesta di Coldiretti scuote Bruxelles Un'Europa più vicina ai cittadini e meno condizionata dai tecnocrati, è questo il messaggio che Coldiretti ha portato nel cuore delle istituzioni comunitarie. Migliaia di agricoltori provenienti da tutta Italia si sono radunati pacificamente a Bruxelles per contestare le scelte della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, accusata di mettere a rischio il futuro dell'agricoltura e della sicurezza alimentare del continente. "Non è questa l'Europa che vogliamo". Lo slogan risuonato in piazza sintetizza il malcontento del mondo agricolo europeo. Secondo Coldiretti i tagli annunciati alla Politica agricola comune rappresentano un colpo durissimo a un settore strategico, proprio mentre le principali potenze mondiali rafforzano gli investimenti nella produzione di cibo.

Tagli all'agricoltura, Coldiretti Trentino Alto Adige protesta a Bruxelles - Duro attacco del presidente Gianluca Barbacovi alla Commissione europea, che ha ridotto di 9 miliardi i fondi destinati all'agricoltura italiana ... rainews.it

Da Padova a Bruxelles, la protesta di Coldiretti: «A rischio sicurezza alimentare e futuro agricoltura» - Da Padova la delegazione è partita nella notte guidata dal presidente Roberto Lorin e dal direttore Carlo Belotti, insieme a numerosi giovani agricoltori della nostra provincia. padovaoggi.it

SR 71. . COLDIRETTI AREZZO PROTESTA A BRUXELLES Una protesta senza precedenti. Oltre ventimila gli agricoltori europei hanno detto basta ai tagli dell’Unione Europea all’agricoltura. Coldiretti denuncia una manovra che colpisce la PAC, mette a ri - facebook.com facebook

#TG2000 - #Agricoltura, a #Bruxelles la protesta dei #trattori #18dicembre #Mercosur #FarmersProtest #Farmers #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com

