Agricoltori veronese protestano a Bruxelles | Senza risorse non c' è futuro

Una vibrante protesta di agricoltori veronesi ha invaso Bruxelles, unendo voci e bandiere in un forte messaggio di protesta. In un contesto di crescente preoccupazione, manifestano contro la mancanza di risorse, evidenziando l’importanza di sostenere il settore agricolo per un futuro sostenibile. La manifestazione si fa portavoce di un grido di allarme che attraversa le campagne e le istituzioni europee.

© Veronasera.it - Agricoltori veronese protestano a Bruxelles: «Senza risorse non c'è futuro» Una marea umana, colorata dalle bandiere delle diverse organizzazioni ma unita da un unico grido d'allarme, ha invaso oggi, 18 dicembre, il cuore del quartiere europeo a Bruxelles. In concomitanza con il Consiglio Europeo, decine di migliaia di imprenditori agricoli, con i loro trattori.

Bruxelles, protesta degli agricoltori a Bruxelles, la Puglia c’è - Siamo arrivati in tanti, da tutte le province di questa regione che è una bandiera dell’agricoltura più vera, con migliaia di aziende ... mediterranews.org

Mercosur, a Bruxelles gli agricoltori protestano contro l’accordo. Macron dalla loro parte: “L'intesa non può essere firmata" - Sul Mercosur "il conto non torna" e "questo accordo non può essere firmato". affaritaliani.it

Dopodomani, giovedì 18 dicembre, gli #agricoltori di tutta #Europa scenderanno nelle strade di #Bruxelles per una forte #protesta contro le politiche della Commissione #Ue. - facebook.com facebook

