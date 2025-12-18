Agricoltori maremmani a Bruxelles | Dalla Ue una politica miope

Gli agricoltori maremmani tornano a Bruxelles per esprimere il loro dissenso verso le politiche europee che considerano dannose e insostenibili. Davanti al Parlamento, manifestano con determinazione, chiedendo un cambio di rotta che possa tutelare il loro lavoro e il territorio. La loro voce si fa sentire forte, simbolo di una terra che non si arrende di fronte alle sfide di un'agricoltura sempre più complessa.

© Lanazione.it - Agricoltori maremmani a Bruxelles: "Dalla Ue una politica miope" Grosseto, 18 dicembre 2025 – Gli agricoltori maremmani di nuovo in piazza oggi a Bruxelles, davanti al Parlamento Europeo, contro le politiche miopi e folli dell'Ue e per chiedere una inversione di marcia. Dal taglio delle risorse della Pac, la Politica Agricola Comune che farebbe venire a mancare 300 milioni di euro di risorse fondamentali in sette anni a 35 mila imprese alla firma di accordi commerciali con paesi extra Ue come il Mercosur che rischiano, senza reciprocità di regole, di favorire la concorrenza sleale spalancando le porte del più importante mercato mondiale a cibi e prodotti agricoli di bassa qualità ottenuti con standard alimentari, sanitari, ambientali e sociali molto inferiori a quelli europei esponendo a gravi rischi per la salute i cittadini.

La Toscana in marcia verso Bruxelles: questa non è l'Europa che vogliamo! Domani saremo in piazza, insieme a 20 mila agricoltori di tutta Europa, per chiedere una inversione di marcia rispetto alla scellerata, miope e folle direzione presa dalla presidente del - facebook.com facebook

