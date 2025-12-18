Agricoltori liguri in strada a Bruxelles contro i tagli

Le campagne liguri e europee si mobilitano in un gesto di protesta che unisce le voci degli agricoltori. A Bruxelles, migliaia di produttori hanno manifestato per chiedere maggiori risorse e un impegno concreto nella tutela della Politica Agricola Comune. Un messaggio forte per salvaguardare il settore agricolo e il futuro delle comunità rurali, spesso ai margini di decisioni vitali per il loro sostentamento.

Video. Protesta degli agricoltori a Bruxelles per i finanziamenti agricoli - Gli agricoltori europei si sono radunati a Bruxelles per protestare contro le proposte di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e la fusione di diversi fondi di bilancio. it.euronews.com

#ciasavona appoggia la posizione di CIA nazionale e sarà presente con una sua delegazione insieme a Cia - Agricoltori Italiani Liguria alla manifestazione di protesta a Bruxelles del 18 dicembre davanti al Parlamento Europeo. "Senza agricoltura non c’è sic - facebook.com facebook

