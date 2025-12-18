Agricoltori liguri in strada a Bruxelles contro i tagli
Le campagne liguri e europee si mobilitano in un gesto di protesta che unisce le voci degli agricoltori. A Bruxelles, migliaia di produttori hanno manifestato per chiedere maggiori risorse e un impegno concreto nella tutela della Politica Agricola Comune. Un messaggio forte per salvaguardare il settore agricolo e il futuro delle comunità rurali, spesso ai margini di decisioni vitali per il loro sostentamento.
Migliaia di agricoltori europei sono scesi in piazza a Bruxelles per chiedere più risorse per l’agricoltura e la difesa della Pplitica agricola comune. Alla manifestazione, che ha portato nella capitale belga oltre 10mila partecipanti da tutta Europa, ha preso parte anche una numerosa delegazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ue, Coldiretti Liguria: “Von Der Leyen non in grado di gestire il ruolo che ricopre, agricoltori e cittadini ingannati”.
Agricoltori liguri in strada a Bruxelles contro i tagli - La delegazione ligure chiede fondi certi per l’agricoltura e tutele per le produzioni regionali. genovatoday.it
Trattori in marcia a Bruxelles, colonna di fumo si alza da un falò in strada - Secondo le stime, oltre 40 le organizzazioni agricole provenienti dai 27 Paesi Ue. msn.com
Video. Protesta degli agricoltori a Bruxelles per i finanziamenti agricoli - Gli agricoltori europei si sono radunati a Bruxelles per protestare contro le proposte di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) e la fusione di diversi fondi di bilancio. it.euronews.com
#ciasavona appoggia la posizione di CIA nazionale e sarà presente con una sua delegazione insieme a Cia - Agricoltori Italiani Liguria alla manifestazione di protesta a Bruxelles del 18 dicembre davanti al Parlamento Europeo. "Senza agricoltura non c’è sic - facebook.com facebook
