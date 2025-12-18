Agrario e Fossati legami più forti con le imprese

Agrario e Fossati rafforzano i loro legami con le imprese offrendo un percorso formativo innovativo che integra il diploma di scuola superiore con opportunità di specializzazione presso gli ITS Academy. Questa sinergia favorisce un avvicinamento concreto tra formazione, settore e mercato del lavoro, creando un percorso preferenziale per gli studenti che desiderano approfondire le competenze tecniche e professionali, preparando al meglio le future generazioni di professionisti.

Il diploma di scuola secondaria superiore in quattro anni e la possibilità di proseguire per altri due, post-diploma, presso l’ITS Academy agroalimentare per l’Istituto Agrario e l’ITS Academy meccatronico per l’Istituto Fossati in un percorso innovativo pensato per avvicinare ulteriormente scuola, formazione tecnica superiore e mondo del lavoro e fornire una corsia preferenziale per la specializzazione di settore. La candidatura per ciò che, tra addetti ai lavori, è chiamata "filiera formativa 4+2" – attualmente in provincia attiva soltanto al professionale Caurga di Chiavenna – è stata presentata e ora l’Istituto tecnico agrario e l’Istituto professionale Fossati di Sondrio, scuole annesse al Convitto nazionale "Piazzi" diretto da Dario Fascetta, sono in attesa del "via libera" da parte dell’Ufficio scolastico regionale per l’attivazione dei percorsi dal prossimo anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

