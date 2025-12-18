Agguato di camorra a Scisciano | 48enne ucciso a colpi di pistola mentre era in scooter

Un drammatico episodio di violenza si è verificato a Scisciano, dove un uomo di 48 anni è stato colpito mortalmente da colpi di pistola mentre si trovava in scooter. L'agguato, avvenuto nel pomeriggio di ieri in via G., ha sconvolto la comunità locale, lasciando senza parole e alimentando ancora di più il clima di tensione legato alla criminalità organizzata nella zona.

Un agguato di camorra si è consumato in pochi istanti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 dicembre, in via G. Garibaldi, all'altezza del civico 50 e a pochi metri dalla chiesa di Santa Maria della Cuna. Un uomo di 48 anni, Ottavio Colalongo, residente in zona e già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso.

