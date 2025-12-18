Aggressione choc a Riccione ferisce al volto e al corpo il barista con i rasoi da barba | salvato dai clienti

Una mattina di tensione a Riccione, dove un violento episodio ha scosso il centro cittadino. Un barista è stato ferito al volto e al corpo da un individuo armato di rasoi da barba all’interno del Caffè Bar Medea, in via Circonvallazione. I clienti, reagendo prontamente, sono intervenuti in suo soccorso, contribuendo a mettere fine all’aggressione e a salvare la vita all’operatore.

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione choc a Riccione, ferisce al volto e al corpo il barista con i rasoi da barba: salvato dai clienti Riccione, 18 dicembre 2025 – Mattinata di paura a Riccione, dove un episodio di violenza si è verificato all’interno de l Caffè Bar Medea, in via Circonvallazion e, nella zona dell’ospedale Ceccarini. Un brindisino di 41 anni avrebbe aggredito il barista utilizzando due rasoi da barba, causandogli ferite al volto e al corpo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe avuto un comportamento anomalo già prima di entrare nel locale, l asciando alcuni oggetti all’esterno. Il barista, avvicinatosi per chiedere spiegazioni, è stato improvvisamente colpito dall’aggressore. Determinante l’intervento di alcuni clienti presenti, che sono riusciti a bloccare l’uomo e a disarmarlo, evitando conseguenze più gravi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Tenta di rubare una bici, poi l’aggressione in centro: ferisce al volto con una bottiglia il proprietario intervenuto per riprendersela: arrestato 45enne Leggi anche: «Vuoi vedere i figli stasera?», poi le dà fuoco al volto: 46enne arrestato per l'aggressione al'ex moglie. La seguiva ovunque con il gps La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Aggressione choc a Riccione, ferisce al volto e al corpo il barista con i rasoi da barba: salvato dai clienti - Riccione, 18 dicembre 2025 – Mattinata di paura a Riccione, dove un episodio di violenza si è verificato all’interno del Caffè Bar Medea, in via Circonvallazione, nella zona dell’ospedale Ceccarini. ilrestodelcarlino.it

Aggressione choc in un bar di Riccione: barista sfregiato con due rasoi - E' entrato in un bar di Riccione e, senza apparente motivo, ha aggredito il titolare al volto con due rasoi sfregiandolo. altarimini.it

