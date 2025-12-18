Aggressione al Sant' Andrea operatrice sanitaria salva grazie alla difesa personal Fijlkam
Un'aggressione al Sant'Andrea si è conclusa positivamente grazie alla pronta reazione di Simonetta Veneri, operatrice sanitaria del reparto di psichiatria. Grazie alla formazione ricevuta con il Metodo Globale Autodifesa (MGA) Fijlkam, ha saputo difendersi efficacemente in una situazione critica. Un esempio di come la preparazione e la formazione specifica siano fondamentali per la sicurezza di chi lavora a contatto con persone in forte dissidio.
Grazie alla formazione del Metodo Globale Autodifesa (MGA) Fijlkam Simonetta Veneri operatrice del reparto di psichiatria dell’Ospedale Sant’Andrea è riuscita a difendersi dall’aggressione di un paziente in forte stato di agitazione. Una preparazione che ha permesso alla donna di mettersi in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Aggressione a operatrice sanitaria, il cestista Luca Vildoza e la moglie arrestati a Bologna
Leggi anche: Maestro di tennis salva minorenne da un’aggressione, ma viene preso a pugni: “Mi sono salvato grazie alla racchetta”
Scene di una violenza inaudita, una mortificazione dello spirito dello sport. Scene, quelle dell'aggressione di sabato pomeriggio ad alcuni tifosi del Gladiator 1924 al termine del match di Eccellenza contro il Sant'Anastasia vinta dai nerazzurri, riprese in un vid - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.