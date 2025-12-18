Aggressione al Sant' Andrea operatrice sanitaria salva grazie alla difesa personal Fijlkam

Un'aggressione al Sant'Andrea si è conclusa positivamente grazie alla pronta reazione di Simonetta Veneri, operatrice sanitaria del reparto di psichiatria. Grazie alla formazione ricevuta con il Metodo Globale Autodifesa (MGA) Fijlkam, ha saputo difendersi efficacemente in una situazione critica. Un esempio di come la preparazione e la formazione specifica siano fondamentali per la sicurezza di chi lavora a contatto con persone in forte dissidio.

Grazie alla formazione del Metodo Globale Autodifesa (MGA) Fijlkam Simonetta Veneri operatrice del reparto di psichiatria dell’Ospedale Sant’Andrea è riuscita a difendersi dall’aggressione di un paziente in forte stato di agitazione. Una preparazione che ha permesso alla donna di mettersi in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

