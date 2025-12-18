Aggredito un senza tetto a Bari l' associazione InConTra | Picchiato da piccoli delinquenti
Un uomo senza fissa dimora è stato vittima di un'aggressione a Bari, secondo quanto riportato dall'associazione di volontariato In.Con.Tra. L'episodio si è verificato per strada, lasciando emergere ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela delle persone più vulnerabili in città. La vicenda solleva preoccupazioni sulla presenza di piccoli delinquenti e sulla necessità di interventi tempestivi e mirati.
Un senza tetto è stato aggredito per strada a Bari. A darne notizia, in un post sui social, è l'associazione di volontariato In.Con.Tra. L'uomo, spiegano gli operatori, "è stato vittima di un'aggressione, di percosse e di atti di bullismo da piccoli delinquenti che hanno approfittato del loro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
