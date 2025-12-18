Aggredisce la figlia la polizia interviene e trova fucili e pistola illegali

Una scena di grave tensione a Tarquinia: un uomo di 74 anni è stato arrestato dalla Polizia per aver detenuto illegalmente armi e per aver aggredito la propria figlia, episodio che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Durante le operazioni, sono stati sequestrati fucili e pistole illegali, mentre l’uomo è indagato anche per maltrattamenti in famiglia.

La Polizia di Stato della Questura di Viterbo - Commissariato di P.S. di Tarquinia, ha tratto in arresto un uomo italiano di 74 anni per detenzione illegale e abusiva di armi e, nel contempo, lo ha indagato in stato di libertà per i maltrattamenti in famiglia ai danni della figlia di 34 anni.

La furia violenta si sarebbe scatenata davanti agli occhi della figlia piccola - facebook.com facebook

