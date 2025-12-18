agenti segreti imbarcati sulle petroliere della flotta ombra russa

Fonti dell’intelligence occidentale e ucraina hanno rivelato in esclusiva a CNN che agenti segreti sono stati coinvolti in operazioni di spionaggio nelle acque europee, a bordo di petroliere della flotta ombra russa. Questi agenti, operando sotto copertura, monitoravano le attività di trasporto del petrolio russo, svelando una rete di infiltrazioni che rischia di alterare gli equilibri di potere e sicurezza nella regione.

Fonti dell'intelligence occidentale e ucraina hanno riferito in esclusiva all'emittente americana Cnn che 007 sono stati coinvolto in attività di spionaggio nelle acque europee, mentre lavoravano segretamente su navi che trasportavano petrolio russo. Dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, Mosca ha creato una cosiddetta flotta ombra composta da centinaia di petroliere. Queste navi trasportano il greggio estratto in Russia salpando dai porti del Baltico e del Mar Nero nonostante le sanzioni occidentali. Facendo così guadagnare al Cremlino centinaia di milioni di dollari ogni anno. Negli ultimi mesi, alcune di queste navi - spesso registrate sotto bandiera di Paesi terzi - hanno imbarcato membri dell'equipaggio extra poco prima di lasciare il porto, secondo l'intelligence ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

