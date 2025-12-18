Afro Fashion Association presenta The Essence of Creations

Afro Fashion Association presenta The Essence of Creations, un evento che mette in luce una nuova generazione di creativi emergenti. Questi talenti innovativi uniscono heritage e sperimentazione, dando vita a nuove dimensioni espressive. Un’occasione unica per scoprire le voci più autentiche e innovative del panorama creativo contemporaneo, in un percorso che valorizza l’identità e l’originalità.

C'è tutta una nuova generazione di creativi da scoprire. Talenti emergenti, che raccontano nuove dimensioni, sintetizzando heritage e sperimentazione. A questi nomi, che definiscono la nuova moda italiana plurale è dedicata The Essence of Creations. Dal 19 al 21 dicembre, infatti, Fondazione Sozzani apre le porte del suo spazio di via Tazzoli a Milano ai designer selezionati da Afro Fashion Association. L'iniziativa, che proseguirà online per tutto il mese di dicembre, unisce visione, sostenibilità e dialogo come ha spiegato Michelle Francine Ngonmo, Founder & CEO, Afro Fashion Association, " The Essence of Creations nasce per dare spazio a ciò che davvero muove la moda: idee che anticipano il futuro e mani capaci di trasformarlo in realtà.

Il Natale milanese non vuole essere solo decorazione: tra Park Hyatt e Afro Fashion Association si celebra (davvero) la creatività - Milano entra nel vivo della stagione natalizia con due appuntamenti che intrecciano ospitalità di lusso, musica dal vivo e nuova creatività contemporanea, tra il centro storico e gli spazi della moda ... domanipress.it

Intervista a Michelle Francine Ngonmo, fondatrice di Afro Fashion Association e Black Carpet Awards - Dal 2023 durante la settimana della moda di Milano si svolge un evento che ogni anno promuove, supporta e celebra il cambiamento. cosmopolitan.com

Afro Fashion Association rafforza la propria struttura organizzativa nominando Cristina Baruzzi come nuova HR Advisor. Con una solida esperienza nella gestione delle risorse umane e attualmente Partner & Head of Creative Pole di Sterling International, Bar - facebook.com facebook

