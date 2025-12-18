Afro Fashion Association presenta The Essence of Creations

Afro Fashion Association presenta The Essence of Creations, un evento che mette in luce una nuova generazione di creativi emergenti. Questi talenti innovativi uniscono heritage e sperimentazione, dando vita a nuove dimensioni espressive. Un’occasione unica per scoprire le voci più autentiche e innovative del panorama creativo contemporaneo, in un percorso che valorizza l’identità e l’originalità.

Dal 19 al 21 dicembre, infatti, Fondazione Sozzani apre le porte del suo spazio di via Tazzoli a Milano ai designer selezionati da Afro Fashion Association. L'iniziativa, che proseguirà online per tutto il mese di dicembre, unisce visione, sostenibilità e dialogo come ha spiegato Michelle Francine Ngonmo, Founder & CEO, Afro Fashion Association, " The Essence of Creations nasce per dare spazio a ciò che davvero muove la moda: idee che anticipano il futuro e mani capaci di trasformarlo in realtà.

