Africa ed Europa le nuove frontiere dei fondamentalisti islamici Millennium Live con Laura Silvia Battaglia e Nancy Porsia
Africa ed Europa si confrontano con le sfide crescenti dei movimenti fondamentalisti islamici, un fenomeno che mette alla prova la stabilità e la sicurezza di entrambe le regioni. Millennium Live, giovedì 18 dicembre alle 12, approfondirà questo complesso scenario con le testimonianze di Laura Silvia Battaglia e Nancy Porsia, coinvolgendo il pubblico in un dialogo sulle implicazioni e le strategie di risposta. Un appuntamento imperdibile per comprendere meglio un tema di forte attualità.
“Africa ed Europa, le nuove frontiere dei fondamentalisti islamici”. Torna Millennium Live alle 12 di giovedì 18 dicembre, con Laura Silvia Battaglia (reporter) e Nancy Porsia (reporter) che dialogheranno con Mario Portanova (MillenniuM) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Africa: dalla Libia al Mozambico, dal petrolio al gas, Eni esplora nuove fonti per l’Europa
Leggi anche: X Factor 2025: il secondo Live Show su Sky e NOW con Emma ospite e nuove sfide per i giudici
Washington si compra i dati sanitari dei keniani; Droghe, la nuova strategia Ue stile Donald affidata a Frontex.
Dall’Africa a Larderello, a scuola di geotermia - L’Africa è una delle frontiere in maggior espansione per lo sviluppo della geotermia, con il Kenya ad esempio che ha ormai superato l’Italia per potenza geotermoelettrica installata, ma la capitale mo ... greenreport.it
La nuova frontiera contesa dell’Europa: cosa sta succedendo davvero nella Guyana francese - Tra razzi europei, basi militari, miniere illegali d’oro e reti criminali amazzoniche, la Guyana francese rivela una zona grigia dove ambizioni spaziali e vulnerabilità sociali si scontrano con silenz ... alground.com
Quali nuove frontiere per la corporate governance - Chi si occupa di corporate governance appare sempre più simile ai navigatori europei che, sul fare dell’età moderna, si resero conto di come il mondo fosse molto più vasto del «mare nostrum» con cui, ... ilsole24ore.com
Evento gratuito rivolto alla cittadinanza, Europa e Africa, un'occasione di condivisione e confronto. Presso la Biblioteca Civica BERIO, sala dei Chierici h.10 - facebook.com facebook
#Tg2000 - Dall’ #Asia all’ #Africa all’ #Europa: il #Natale accende di luci le città #9dicembre #Tv2000 @tg2000it x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.