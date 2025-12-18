Affitti brevi Funaro | Su mini-alloggi controllo e tavolo a gennaio

Durante gli auguri ai giornalisti, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha affrontato il tema degli affitti brevi e dei mini-alloggi, annunciando controlli più stringenti e un tavolo di confronto previsto per gennaio. Un'occasione per sottolineare l'impegno dell’amministrazione nel regolamentare il settore e garantire equilibrio tra esigenze turistiche e vivibilità cittadina.

© Firenzepost.it - Affitti brevi, Funaro: "Su mini-alloggi controllo e tavolo a gennaio" In occasione dei tradizionali auguri ai giornalisti, la sindaca di Firenze, Sara Funaro è intervenuta anche su affitti brevi e mini-alloggi. Affermando: "Sul problema degli annunci di vendite a Firenze di mini-alloggi che in realtà non sono da considerare tali (anche per i pochi metri quadri di superficie) "noi abbiamo iniziato un lavoro importante su tutto il controllo. Non ci vogliamo fermare, vogliamo continuare su questo fronte" L'articolo proviene da Firenze Post.

