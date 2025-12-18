Affitti brevi e impensabili Garage cantine e fondi | a Firenze il business degli ex magazzini

A Firenze, la crescente richiesta di spazi alternativi ha trasformato garage, cantine e fondi in veri e propri affitti brevi, sfidando le tradizionali logiche immobiliari. In un contesto di overtourism e di dinamiche urbane in evoluzione, il business degli ex magazzini si distingue per innovazione e opportunità, superando le convenzioni e ridefinendo il modo di vivere e investire nella città.

Firenze, 18 dicembre 2025 – La dura legge della strada fa da promemoria: quando la forma sarebbe anche sostanza, a Firenze, città dell' overtourism, è la sostanza che supera la forma. La Consulta ha dato lo scossone che Regione e Comune attendevano dallo scorso marzo. E cioè il rigetto del ricorso da parte del governo dopo aver impugnato il Testo Unico del turismo licenziato nella passata legislatura dalla giunta Giani I. Quel grimaldello su cui poggiare un regolamento fortemente voluto dalla sindaca Sara Funaro. Traducibile con lo stop a nuovi affitti brevi nel perimetro Unesco. Basta bazzicare due o tre strade agli onori della cronaca battente per rendersi conto però che l'ondata di annunci si è fatta la tana anche in quelle unità immobiliari che, un tempo, erano fondi, sottoscale o cantine dove un tempo erano presenti i civici rossi.

