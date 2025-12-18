Un cittadino bengalese di 37 anni, presente in Italia dal 2021, è stato espulso dopo un'indagine approfondita condotta dalle forze dell'ordine italiane. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione, evidenziando l'importanza del monitoraggio e della prevenzione nel settore della sicurezza nazionale. Le autorità hanno agito prontamente per garantire la tutela della collettività e contrastare eventuali minacce alla sicurezza pubblica.

Un 37enne cittadino del Bangladesh è stato espulso dal Paese dopo un'indagine condotta dalla direzione centrale della polizia di Prevenzione, dalla direzione centrale dell’Immigrazione e della polizia delle Frontiere, dalla Digos. di Como e dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Como in quanto ritenuto vicino a gruppi estremisti islamici di matrice terroristica. Dalle indagini è emerso che l'uomo lo scorso febbraio aveva fatto domanda di asilo nel nostro Paese e, quindi, in attesa della risposta si era trasferito a Como, dove aveva anche trovato un regolare impiego. La scorsa settimana, poi, è arrivata la decisione del tribunale di Roma, che ha dato il proprio diniego alla protezione internazionale per il bengalese, facendo scattare l'operazione di espulsione dal territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Affiliato a gruppi islamici terroristi. Espulso un bengalese: era in Italia dal 2021.

