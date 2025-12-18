Nella puntata di Affari Tuoi, una sorpresa inaspettata scuote il tavolo del quiz: i gemelli Melania e Andrea Rossi, noti per la loro esuberanza, si trovano coinvolti in una vicenda che li vede rivolti sui titoli di coda, con un appello a cambiare notaio. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena per questi due caratteri toscani, protagonisti di una sfida che li mette al centro dell’attenzione di Rai 1.

© Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, rivolta sui titoli di coda: "Cambiate il notaio"

Va male ai due gemelli di Affari tuoi. Mercoledì sera dietro al tavolo del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si accomodano Melania Rossi, pacchista della Toscana (per l'esattezza da Cascina, in provincia di Pisa) e suo fratello gemello Andrea. L'inizio è sconcertante, con i 300mila e i 200mila euro subito bruciati. La sfortuna accompagna Melania e Andrea per tutta la partita, fino al momento clou. Due i pacchi in gioco: quello nero, dal contenuto incerto, e quello blu da appena 100 euro. La scatola numero 7 in mano alla concorrente le ricorda l'amata nonna e così Melania decide di tenerlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Affari Tuoi, Sofia e il botto sui titoli di coda: "Piange per 42k"

Leggi anche: Affari Tuoi, Francesca, il grave errore sui titoli di coda: è imbarazzante

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Affari Tuoi, la stoccata di Stefano De Martino a Gerry Scotti: “Anche qui facciamo cultura” - La puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi diventa speciale grazie alla presenza – in collegamento da casa – della dolce e vivace Nonna Maria ... dilei.it