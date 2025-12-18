Affari tuoi rivolta sui titoli di coda | Cambiate il notaio
Nella puntata di Affari Tuoi, una sorpresa inaspettata scuote il tavolo del quiz: i gemelli Melania e Andrea Rossi, noti per la loro esuberanza, si trovano coinvolti in una vicenda che li vede rivolti sui titoli di coda, con un appello a cambiare notaio. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena per questi due caratteri toscani, protagonisti di una sfida che li mette al centro dell’attenzione di Rai 1.
Va male ai due gemelli di Affari tuoi. Mercoledì sera dietro al tavolo del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino si accomodano Melania Rossi, pacchista della Toscana (per l'esattezza da Cascina, in provincia di Pisa) e suo fratello gemello Andrea. L'inizio è sconcertante, con i 300mila e i 200mila euro subito bruciati. La sfortuna accompagna Melania e Andrea per tutta la partita, fino al momento clou. Due i pacchi in gioco: quello nero, dal contenuto incerto, e quello blu da appena 100 euro. La scatola numero 7 in mano alla concorrente le ricorda l'amata nonna e così Melania decide di tenerlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Affari Tuoi, Sofia e il botto sui titoli di coda: "Piange per 42k"
Leggi anche: Affari Tuoi, Francesca, il grave errore sui titoli di coda: è imbarazzante
Affari Tuoi, la stoccata di Stefano De Martino a Gerry Scotti: “Anche qui facciamo cultura” - La puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi diventa speciale grazie alla presenza – in collegamento da casa – della dolce e vivace Nonna Maria ... dilei.it
Affari tuoi, è rivolta degli aspiranti concorrenti: "Scelgono sempre gli stessi" - Scoppia la polemica dopo i casting per partecipare ad Affari Tuoi, noto programma condotto da Stefano De Martino e trasmesso su Rai1. ilgiornale.it
“Affari Tuoi”, perché la Rai ha deciso di far durare meno Stefano De Martino - Sorpresa nel preserale di Rai 1: Affari Tuoi, il popolarissimo game show dei “pacchi” condotto da Stefano De Martino, cambia durata. iodonna.it
Questo biglietto vincente della Lotteria Italia non è stato annunciato nel programma Affari tuoi. Occhio al numero di serie - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.