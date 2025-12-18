Affari Tuoi Herbert Ballerina assente Il Dottore stacca il telefono | Ha paura

Affari Tuoi torna giovedì 18 dicembre con una puntata ricca di sorprese, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Herbert Ballerina assente e il Dottore che si stacca al telefono, sottolineano l’atmosfera di tensione e imprevedibilità. Un appuntamento imperdibile dell’access prime time di Rai 1, pronto a regalare nuovi colpi di scena e momenti di suspense.

Appuntamento immancabile dell'access prime time di Rai 1, Affari Tuoi torna anche giovedì 18 dicembre con una puntata ricca di colpi di scena. Il primo è stato palese sin dai primi minuti del programma: Stefano De Martino ha dovuto fare a meno del suo compagno di tutte le sere, Herbert Ballerina. Il comico, voce sagace sempre pronto a strappare un sorriso ai telespettatori è stato infatti assente. A giocare è stata Bluette, volto diventato iconico nelle ultime settimane per la sua simpatia e la sua voce alta che ricorda vagamente Memola, personaggio dei cartoni animati. In più la concorrente gestisce un negozio di giocattoli.

