Nella puntata di Affari Tuoi del 18 dicembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, si è notata l’assenza di Herbert Ballerina, il comico che di solito anima il programma con le sue battute. Un cambiamento che ha sorpreso i telespettatori, lasciando spazio a nuove dinamiche tra i protagonisti e creando aspettative per le prossime puntate.

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Bluette spiazza tutti sui titoli di coda: "Se non fossi mamma..."

Nella puntata di Affari Tuoi del 18 dicembre su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, si è registrata l’assenza di Herbert Ballerina, il comico che solitamente affianca il presentatore con battute ironiche e nonsense. De Martino ha spiegato che il motivo è una semplice febbre: “Tornerà tra domani e dopodomani”, ha rassicurato, tra le risate del pubblico e un ironico suono di campane da morto in regia.Al posto di Herbert, a intrattenere il pubblico è stata Bluette, una concorrente già nota nelle ultime settimane per la sua simpatia e la voce acuta che ricorda il personaggio dei cartoni Memola. La 33enne di Falconara Marittima, mamma di due figli e titolare di un negozio di giocattoli, ha giocato accompagnata dal padre Stefano, un matematico con un intuito straordinario: più volte ha indovinato il contenuto dei pacchi aperti dalla figlia, mettendo in difficoltà persino il Dottore, che all’inizio ha finto di “staccare il telefono” per evitare confronti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Affari tuoi, "Mavacc***e": Claudia, insulti sui titoli di coda

Leggi anche: Affari tuoi, Elena insultata sui titoli di coda: "Proprio sc***i"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Affari tuoi, De Martino difende la Rai e svela i colpevoli: Dicono che non facciamo cultura. Finale disastroso per Sonia.

Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 18 dicembre 2025 - Settantasettesima puntata di questa edizione che vede come padrone di casa Stefano De Martino. tag24.it