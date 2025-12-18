AEW | MJF ritorna e vuole subito il suo match titolato a World End sarà fatal-4-way

MJF torna con una determinazione feroce, desideroso di conquistare subito il suo match titolato. A World End, sarà un emozionante fatal-4-way, promettendo spettacolo e suspense. Nello speciale Holiday Bash di Dynamite da Manchester, l’atmosfera è calda e carica di attesa, mentre i protagonisti si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente stagione.

Questa notte nello speciale Holiday Bash di Dynamite, da Manchester nel Regno Unito, era tutto apparecchiato per ufficializzare un triple threat match nell’ultimo PPV dell’anno Worlds End. Da una parte il campione Samoa Joe con i suoi Opps, dall’altra Swerve Strickland e Adam Page, uniti nella battaglia contro Joe, ma pronti a tornare uno contro l’altro per il titolo mondiale. Qualcosa però è cambiato, quando le luci si sono spente e la musica di MJF è risuonata. Scelta inaspettata. MJF, assente da All Out, è tornato in AEW con il suo contratto che gli garantisce un match titolato e lo ha incassato porgendolo, dopo aver firmato, a Tony Schiavone, il quale dopo che aveva annunciato un match a tre per Worlds End, ha dovuto correggere la sua affermazione dicendo che sarà un 4-way match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

