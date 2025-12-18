AEW | Holiday Bash caos totale e vittoria per Mercedes Moné

Durante AEW Dynamite/Collision: Holiday Bash, il match femminile a più partecipanti ha portato adrenalina, sorprese e un ritmo travolgente, coinvolgendo il pubblico fin dai primi istanti e regalando momenti di alta tensione e continui colpi di scena, culminando con la vittoria di Mercedes Moné.

© Zonawrestling.net - AEW: Holiday Bash, caos totale e vittoria per Mercedes Moné Nel corso di AEW DynamiteCollision: Holiday Bash, il match femminile a più partecipanti ha regalato ritmo elevato, caos controllato e continui ribaltamenti di fronte fin dalle primissime fasi. Time for a HUGE 8-Woman Tag Team Match! Watch #AEWDynamite on TBS & HBO Max pic.twitter.comeckgMxPkMt — All Elite Wrestling (@AEW) December 18, 2025 L'incontro si apre con Willow Nightingale e Mercedes Moné sul ring: Nightingale prende subito il controllo, schiantando Moné al tappeto prima di dare il cambio a Kris Statlander, che entra per un rapido gioco di squadra capace di fruttare un conto di due.

