AEW | Battaglia senza tregua a Holiday Bash Moxley supera Strong

La notte di Holiday Bash ha regalato emozioni forti e incontri mozzafiato, con protagonisti Jon Moxley e Roderick Strong protagonisti di uno scontro epico. La tensione è stata palpabile, mentre le luci si accendevano su un palcoscenico di pura adrenalina e spettacolo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di wrestling, dove ogni mossa ha scritto un nuovo capitolo di questa stagione intensa e ricca di sorprese.

Durante  AEW DynamiteCollision: Holiday Bash, Jon Moxley e Roderick Strong si sono affrontati in un match intenso e fisico, degno dell’atmosfera speciale della serata. STRAIGHT INTO THE ACTION! @RoderickStrong battles @JonMoxley in the #AEWContinentalClassic Blue League! Watch #AEWDynamite on TBS & HBO Max pic.twitter.comxD3jTZKBBh — All Elite Wrestling (@AEW) December 18, 2025 È Strong a partire meglio, portando subito l’assalto su Moxley e schiacciandolo all’angolo prima dell’intervento dell’arbitro. La risposta di Moxley non si fa attendere: lo porta al tappeto e prova a logorarlo, ma Strong reagisce immediatamente, riportando la lotta al centro del ring con una violenta Chop. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

