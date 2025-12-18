Aeroporto superato il record di passeggeri del 2019 | Non è un traguardo ma una nuova tappa

L’aeroporto Cristoforo Colombo raggiunge un nuovo record storico, superando i 1.537.044 passeggeri e tornando ai livelli pre-pandemia. Un risultato che segna una tappa importante, ma non un traguardo definitivo, indicando un percorso di crescita e ripresa. Con un anno di anticipo rispetto al piano industriale, questa performance testimonia l’efficacia delle strategie messe in atto e la forte ripresa del traffico aereo.

Nuovo record storico per l'aeroporto Cristoforo Colombo. Lo scalo ha superato la soglia di 1.537.044 milioni di passeggeri movimentati, il massimo registrato nel 2019, centrando l'obiettivo con un anno di anticipo rispetto al cronoprogramma del piano industriale approvato dagli azionisti nel.

Genova: aeroporto da record, superati i passeggeri del 2019 - È frutto di nuovi collegamenti, aumento delle frequenze e ripartenza dei charter crocieristici ... telenord.it

Storico traguardo per l'Aeroporto di Genova: superato il record di passeggeri - Il risultato è stato possibile grazie ai 4 nuovi collegamenti partiti nel corso dell’anno (Varsavia, Cracovia e Budapest tramite Wizz Air e Madrid con Volotea), all’incremento delle frequenze su Tiran ... primocanale.it

Ieri a BARI nell'Aeroporto Karol Wojtyla si é festeggiato il RECORD dei RECORD é stato superato il tetto degli 11 MILIONI di PASSEGGERI nel 2025.

Aeroporto di #Alghero: superato il record storico di passeggeri nel 2025 Con 1.678.087 passeggeri a novembre, lo scalo sardo segna il miglior risultato di sempre, evidenziando una crescita del +9,8% rispetto al 2024 x.com

